В МФТИ повысили эффективность полезной бактерии через отключение ее иммунитета

Практическая ценность работы, по мысли авторов, в двух новых стратегиях. Во-первых, теперь, зная точную мишень системы BlihIA, ученые могут конструировать плазмиды для генетической трансформации Bacillus licheniformis без этих последовательностей, что позволит им обходить защиту бактерии. Во-вторых, они могут использовать сам белок-подавитель ArdB как инструмент для временного отключения RM-системы, что может значительно повысить эффективность трансформации штаммов-продуцентов на основе Bacillus licheniformis. Открытие снимает ключевое ограничение для работы не только с этой бациллой, но и с другими промышленно значимыми микроорганизмами, упрощая создание бактерий-продуцентов для фармацевтики, агробиотехнологий и биоразлагаемых материалов.