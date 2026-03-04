В Октябрьском округе отремонтируют мост через реку Сарс

В Октябрьском округе запланирован капитальный ремонт моста через реку Сарс. Объект находится на подъезде к рабочему поселку Сарс.
Мост играет важную роль для местных жителей. По нему проходит автобусный маршрут, который связывает Сарс с административным центром округа — поселком Октябрьским. Также по этой дороге организован подвоз школьников к образовательным учреждениям. Сооружением ежедневно пользуются жители Сарса и ближайших населенных пунктов — деревень Атнягузи и Сосновки, а также села Мостовая.
В ходе работ подрядчик полностью обновит конструкцию моста. Планируется разобрать старые тротуарные блоки, барьерные ограждения, переходные плиты и покрытие проезжей части. Специалисты отремонтируют опоры и пролетное строение, восстановят деформационные швы, устранят трещины и сколы.
Кроме того, будет заново устроено мостовое полотно, приведут в порядок тротуары и систему водоотвода. Подходы к мосту благоустроят, укрепят обочины, обновят ограждения, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
Старт ремонта намечен на май 2026 года. Завершить все работы планируется к концу 2026 года.