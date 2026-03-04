В Октябрьском округе отремонтируют мост через реку Сарс

Мост играет важную роль для местных жителей. По нему проходит автобусный маршрут, который связывает Сарс с административным центром округа — поселком Октябрьским. Также по этой дороге организован подвоз школьников к образовательным учреждениям. Сооружением ежедневно пользуются жители Сарса и ближайших населенных пунктов — деревень Атнягузи и Сосновки, а также села Мостовая.