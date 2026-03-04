На выставке в Уфе показали, чем питаются школьники Башкирии

Представители завода детского и диетического питания «ВкусЛайн», который сегодня заработал в селе Чишмы Чишминского района, рассказали, что сегодня ассортимент продукции, выпускаемой на предприятии, включает более 90 позиций. Это разнообразные виды мясных и рыбных полуфабрикатов, кулинарии, десертов и специализированного питания для детей и с особыми потребностями здоровья. В республике также успешно реализуются инновационные проекты, такие как «От ростка к столу». В его рамках выстроена тесная работа с местными производителями с участием сельхозкооперативов. Так, например, многие продукты для образовательных учреждений выращиваются в Чишминском плодоовощном питомнике. Это клубника, яблоки и ягоды для компотов, гречка, картофель.
Радий Хабиров отметил, что таким образом, с одной стороны, республика поддерживает наших аграриев. С другой — в детском рационе растет доля качественной местной продукции. Башкортостан также стал одним из первых регионов России, где в школьных столовых внедрили специальное диетическое меню для детей с пищевыми ограничениями, включая сахарный диабет. В школах также вводится вариативное меню, которое позволяет школьникам самостоятельно выбирать рацион питания. Ежедневно ученикам предоставляют разнообразное и сбалансированное меню. Одними из лидеров в этом направлении являются операторы школьного питания из Стерлитамака и Нефтекамска.
Компания «Гранд-Питание» из города Нефтекамска представило специальную фреш-линию для школьных буфетов. Теперь школьники Нефтекамска могут выбрать фреш-коктейль из фруктов, овощей, компоты из быстрозамороженных ягод и фруктов. По словам представителей оператора питания, линия «Фреш-коктейль» изменила в сознании родителей образ школьного буфета с витринами, полными вредных булочек и коржиков. Лакомство представлено в удобной упаковке, которая позволяет учащемуся брать блюдо с собой. На выставке были представлены и готовые обеды в «Реторт-пакетах». Они представляют из себя четырехслойную герметичную упаковку, имеющую вес всего 10 граммов. Технология приготовления блюда осуществляется с учетом всех стандартов приготовления еды для детского питания с высокой степенью готовности.