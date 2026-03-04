На выставке в Уфе показали, чем питаются школьники Башкирии

Представители завода детского и диетического питания «ВкусЛайн», который сегодня заработал в селе Чишмы Чишминского района, рассказали, что сегодня ассортимент продукции, выпускаемой на предприятии, включает более 90 позиций. Это разнообразные виды мясных и рыбных полуфабрикатов, кулинарии, десертов и специализированного питания для детей и с особыми потребностями здоровья. В республике также успешно реализуются инновационные проекты, такие как «От ростка к столу». В его рамках выстроена тесная работа с местными производителями с участием сельхозкооперативов. Так, например, многие продукты для образовательных учреждений выращиваются в Чишминском плодоовощном питомнике. Это клубника, яблоки и ягоды для компотов, гречка, картофель.