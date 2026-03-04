Ричмонд
На выставке в Уфе показали, чем питаются школьники Башкирии

Сегодня перед началом пленарного заседания III Республиканского форума региональных операторов питания Глава Башкортостана осмотрел выставку, на которой было представлено школьное питание.

34

Представители завода детского и диетического питания «ВкусЛайн», который сегодня заработал в селе Чишмы Чишминского района, рассказали, что сегодня ассортимент продукции, выпускаемой на предприятии, включает более 90 позиций. Это разнообразные виды мясных и рыбных полуфабрикатов, кулинарии, десертов и специализированного питания для детей и с особыми потребностями здоровья. В республике также успешно реализуются инновационные проекты, такие как «От ростка к столу». В его рамках выстроена тесная работа с местными производителями с участием сельхозкооперативов. Так, например, многие продукты для образовательных учреждений выращиваются в Чишминском плодоовощном питомнике. Это клубника, яблоки и ягоды для компотов, гречка, картофель.

Радий Хабиров отметил, что таким образом, с одной стороны, республика поддерживает наших аграриев. С другой — в детском рационе растет доля качественной местной продукции. Башкортостан также стал одним из первых регионов России, где в школьных столовых внедрили специальное диетическое меню для детей с пищевыми ограничениями, включая сахарный диабет. В школах также вводится вариативное меню, которое позволяет школьникам самостоятельно выбирать рацион питания. Ежедневно ученикам предоставляют разнообразное и сбалансированное меню. Одними из лидеров в этом направлении являются операторы школьного питания из Стерлитамака и Нефтекамска.

Компания «Гранд-Питание» из города Нефтекамска представило специальную фреш-линию для школьных буфетов. Теперь школьники Нефтекамска могут выбрать фреш-коктейль из фруктов, овощей, компоты из быстрозамороженных ягод и фруктов. По словам представителей оператора питания, линия «Фреш-коктейль» изменила в сознании родителей образ школьного буфета с витринами, полными вредных булочек и коржиков. Лакомство представлено в удобной упаковке, которая позволяет учащемуся брать блюдо с собой. На выставке были представлены и готовые обеды в «Реторт-пакетах». Они представляют из себя четырехслойную герметичную упаковку, имеющую вес всего 10 граммов. Технология приготовления блюда осуществляется с учетом всех стандартов приготовления еды для детского питания с высокой степенью готовности.