В Ростове начнут выделять компенсации за машины, пострадавшие от воздушных атак

В Ростове-на-Дону утвердили порядок выплат компенсаций за машины, пострадавшие от атак с применением ракет и БПЛА. Соответствующее постановление от 2 марта 2026 года опубликовано на сайте городской администрации.
Размер компенсации зависит от ущерба. Если транспорт получил повреждения, планируют выплачивать до 500 тысяч рублей. Если же авто было полностью уничтожено, сумма должна составлять до 1 млн рублей.
Кто может получить деньги.
Претендовать на выплату может только собственник транспорта. Финансовую помощь перечислят при соблюдении следующих условий:
— гражданин был признан потерпевшим по уголовному делу о преступлении, предусмотренном статьей 205 УК РФ;
— гражданин не заключал договор страхования, предусматривающий в качестве риска повреждение или утрату ТС в результате террористического акта, или заключал такой договор, но размер страховой выплаты не покрывает сумму причиненного ущерба;
Куда идти и какие бумаги собирать.
Выплатами займется администрация города. Заявление на имя главы Ростова-на-Дону можно подать лично или через представителя. Ответственность за прием, регистрацию и первичную обработку заявлений несет канцелярия управления документационного обеспечения администрации Ростова-на-Доную.
Вместе с заявлением нужно предоставить:
— согласие на обработку персональных данных;
— паспорт;
— документы на машину (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства);
— документ, содержащий результаты экспертизы, подтверждающей факт, степень, стоимость утраты или повреждения транспортного средства;
— копия постановления следователя или суда о признании владельца машины потерпевшим;
— справка из страховой компании (если договор был), подтверждающая, что выплаты по нему не хватило для покрытия ущерба;
Как быстро должны прийти деньги.
Процедура займет время, но четко регламентирована. Сначала городская администрация утверждает список пострадавших. Затем власти обращаются к губернатору за выделением средств из резервного фонда области.
После того как деньги поступят в городской бюджет, департамент соцзащиты населения переведет их на счета граждан. На это у ведомства есть 20 рабочих дней. Средства поступят на те реквизиты, которые заявитель указал в своем заявлении.
