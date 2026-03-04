Ричмонд
Самарская поликлиника полностью обновила автопарк

Шесть новых «Лад» поступили в медучреждение Самары в 2025 году.

Источник: Минздрав Самарской области

Самарская городская поликлиника № 15 получила шесть новых автомобилей Lada Granta в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Машины уже активно используются для доставки маломобильных пациентов и выездов врачей на дом. За последние пять лет автопарк пополнился 11 автомобилями, включая Niva и передвижной флюорограф, сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

«Каждый год мы фактически обновляли транспорт. Сейчас наша медорганизация в полном объеме обеспечена автотранспортом, все машины на ходу», — отметила главный врач Анна Дзюбайло.

В числе водителей и ветеран СВО, вернувшийся на работу после демобилизации. Новая техника позволяет быстрее добираться до одиноких, маломобильных и паллиативных пациентов. Всего в 2025 году медучреждения региона получили 197 автомобилей.