В корректности работы подходов для оценки эффективности селекции усомнились

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Исследователи из США обнаружили, что существующие подходы для оценки продуктивности новых сортов растений примерно вдвое завышают то, насколько сильно растет урожайность злаков и других культур в результате селекции, нацеленной исключительно на рост количества и массы зерна. Это говорит о необходимости создания новых подходов для оценки КПД селекции, сообщила пресс-служба Университета штата Небраска (UNL).
«Четкое понимание того, какие факторы движут ростом продуктивности растений, критически необходимо для оптимального проведения исследований, нацеленных на обеспечение мировой продовольственной безопасности. Собранные нами сведения помогут более точно проводить подобные замеры, что повысит эффективность инвестиций в агрикультурные исследования», — заявил профессор UNL Патричо Грассини, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при всестороннем изучении того, как изменилась продуктивность культурных сортов пшеницы с начала текущего столетия. Для получения подобных сведений ученые проанализировали то, как менялась урожайность 849 вариаций этого злака, выращиваемых в 17 различных регионах Аргентины, Франции, США и Великобритании, и всесторонне изучили факторы, влиявшие на продуктивность растений.
Для этого ученые подобрали пары родственных сортов пшеницы, один из которых выращивался в неизменном виде на протяжении двух десятков лет, а другой — непрерывно совершенствовался селекционерами на протяжении всего этого времени. Как объясняют агрономы, это позволило им разделить две формы селекции, одна из которых направлена непосредственно на рост массы и количества зерен пшеницы, а вторая — на противодействие меняющимся условиям среды.
В прошлом исследователи не замеряли их по отдельности и не оценивали вклад второй формы селекции в рост продуктивности растений, не рассматривали ее в качестве важного фактора, определяющего КПД селекции. Ученые обнаружили, что на самом деле на долю противодействие меняющимся условиям среды приходится примерно половина от ежегодного прироста в урожайности пшеницы, около 33−40 кг на гектар в год.
По мнению ученых, это говорит о том, что КПД селекции, направленной только на рост объема урожая, ранее завышалась примерно вдвое, что существенным образом снижает эффективность проводимых селекционных исследований и искажает результаты исследований, проведенных в предыдущие десятилетия. Соответственно, корректировка этого методологического недочета поможет существенным образом повысить эффективность селекции и ускорить появление новых высокоэффективных сортов злаков, подытожили исследователи.