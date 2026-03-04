В корректности работы подходов для оценки эффективности селекции усомнились

Для этого ученые подобрали пары родственных сортов пшеницы, один из которых выращивался в неизменном виде на протяжении двух десятков лет, а другой — непрерывно совершенствовался селекционерами на протяжении всего этого времени. Как объясняют агрономы, это позволило им разделить две формы селекции, одна из которых направлена непосредственно на рост массы и количества зерен пшеницы, а вторая — на противодействие меняющимся условиям среды.