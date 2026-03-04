Замначальника дистанции РЖД в Омске судят за взятки на 341 тысячу рублей

Первомайский райсуд Омска начал рассмотрение уголовного дела против заместителя начальника Входнинской дистанции электроснабжения. Мужчину обвиняют в получении взяток по части 3 статьи 290 и пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Об этом сообщили в прокуратуре региона 4 марта.
По версии следствия, в 2023—2024 годах фигурант организовал схему поборов с подрядчиков, ремонтировавших путепроводы в Омском и Марьяновском районах. За беспрепятственный допуск к работам, ускоренное согласование документов и общее покровительство замначальника получил от руководителей двух организаций взятку — более 341 тысячи рублей.
Чтобы заметать следы, обвиняемый привлек индивидуальных предпринимателей — подрядчики перечисляли средства на их счета якобы за покупку оргтехники и стройматериалов.
В ходе разбирательств подсудимый заявил о частичном признании вины. Сейчас допрашиваются свидетели. Очередное заседание суда запланировано на 11 марта.
Ранее мы рассказали, что в Омске пойдут под суд руководители двух стройфирм и фонда защиты дольщиков.
