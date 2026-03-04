Замначальника дистанции РЖД в Омске судят за взятки на 341 тысячу рублей

По версии следствия, в 2023—2024 годах фигурант организовал схему поборов с подрядчиков, ремонтировавших путепроводы в Омском и Марьяновском районах. За беспрепятственный допуск к работам, ускоренное согласование документов и общее покровительство замначальника получил от руководителей двух организаций взятку — более 341 тысячи рублей.