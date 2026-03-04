Путин призвал уделять внимание борьбе с незаконной миграцией

«На новый уровень должна выйти борьба с незаконной миграцией, серьёзным подспорьем в этой работе призвано стать создание в системе МВД миграционной службы. Конечно, мы прекрасно понимаем, что работа велась и до этого, но всё-таки в последнее время и сам статус этой службы, и принимаемые здесь решения должны дать, на мой взгляд, уже в целом дают определённые результаты», — заявил Путин.