Путин призвал уделять внимание борьбе с незаконной миграцией

Путин призвал уделять особое внимание борьбе с незаконной миграцией.

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД призвал уделять особое внимание борьбе с незаконной миграцией.

«На новый уровень должна выйти борьба с незаконной миграцией, серьёзным подспорьем в этой работе призвано стать создание в системе МВД миграционной службы. Конечно, мы прекрасно понимаем, что работа велась и до этого, но всё-таки в последнее время и сам статус этой службы, и принимаемые здесь решения должны дать, на мой взгляд, уже в целом дают определённые результаты», — заявил Путин.