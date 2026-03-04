В городе Челябинской области, где десятки домов остались без отопления, нашли место порыва теплотрассы

На месте работают две бригады и три единицы техники. В домах продолжают проводить мониторинг теплового режима.
— Организовано дежурство бригад (слесарей) на МКД, а также сотрудников ПАО «Россети Урала», в целях исключения аварийного отключения электроснабжения из-за перегрузки сетей, обеспечена доставка дизельных генераторов, — рассказали в министерстве.
Напомним, в Карабаше 31 многоквартирный дом и три социальных учреждения в двух микрорайонах остались без отопления из-за коммунальной аварии. Теплоснабжение было приостановлено 3 марта.
Это не первая подобная коммунальная авария в этом сезоне. Утром 21 января на улице Металлургов в Карабаше произошёл порыв трубопровода. Без отопления и горячей воды остались более 30 домов, а также школа, детский сад и другие социальные объекты. К ликвидации последствий аварии привлекли три бригады подрядной организации, сотрудников МЧС и завода «Карабашмедь» — всего 37 человек и пять единиц техники. Вечером городские власти сообщили, что аварийно-восстановительные работы завершены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, а через несколько дней — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.