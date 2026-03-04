Ричмонд
Житель Омской области выпросил у знакомого 300 тысяч рублей за помощь с правами

Мужчина пообещал содействие в получении водительского удостоверения, а деньги потратил на кредиты.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Одесского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 35-летнего местного жителя. 4 марта в ведомстве сообщили, что фигуранту вменили мошенничество в крупном размере.

По версии следствия, в период с августа по октябрь 2025 года мужчина убедил знакомого перевести ему более 300 тысяч рублей. Речь шла о помощи с незаконным получением водительского удостоверения. Свои обязательства перед приятелем сельчанин не выполнил, израсходовав чужие деньги на собственные нужды. В числе прочего фигурант потратил часть перевода на погашение своих кредитов.

Вину фигурант признал, но причиненный ущерб не возместил. Материалы дела направили для рассмотрения в Одесский райсуд. Сейчас предприимчивому мужчине грозит тюремное заключение на срок до до шести лет.

Ранее мы писали, что 30-летнего жителя Одесского района подозревают в применении насилия к полицейскому.

