Житель Омской области выпросил у знакомого 300 тысяч рублей за помощь с правами

По версии следствия, в период с августа по октябрь 2025 года мужчина убедил знакомого перевести ему более 300 тысяч рублей. Речь шла о помощи с незаконным получением водительского удостоверения. Свои обязательства перед приятелем сельчанин не выполнил, израсходовав чужие деньги на собственные нужды. В числе прочего фигурант потратил часть перевода на погашение своих кредитов.