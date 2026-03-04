Путин поручил МВД активно вести подбор ветеранов СВО в свою систему

«Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава является привлечение на службу ветеранов специальной военной операции с их боевым опытом, психологической и физической закалкой. Они способы серьезно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии», — сказал Путин на коллегии МВД.