МВД усилило контроль за соблюдением миграционных законов

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. МВД России усилило контроль за соблюдением миграционного законодательства, в 2025 году на 85% возросло число иностранцев, привлеченных за уклонение от выезда, заявил глава министерства Владимир Колокольцев.
«Усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства. В прошедшем году на 85% возросло число привлеченных к ответственности иностранцев за уклонения от выезда — это 285 тысяч человек», — сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.