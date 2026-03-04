Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД усилило контроль за соблюдением миграционных законов

Колокольцев: МВД в 2025 г усилило контроль за соблюдением миграционных законов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. МВД России усилило контроль за соблюдением миграционного законодательства, в 2025 году на 85% возросло число иностранцев, привлеченных за уклонение от выезда, заявил глава министерства Владимир Колокольцев.

«Усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства. В прошедшем году на 85% возросло число привлеченных к ответственности иностранцев за уклонения от выезда — это 285 тысяч человек», — сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.

Узнать больше по теме
Владимир Колокольцев: подробная биография и интересные факты о жизни и карьере
Подробная биография и интересные факты о жизни и службе министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Читать дальше