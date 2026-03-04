МВД усилило контроль за соблюдением миграционных законов

«Усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства. В прошедшем году на 85% возросло число привлеченных к ответственности иностранцев за уклонения от выезда — это 285 тысяч человек», — сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.