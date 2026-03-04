Путин поблагодарил МВД за безопасность при празднованиях 80-летия Победы

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МВД за обеспечение проведения празднований 80-летия Победы.
«На должном уровне был обеспечен общественный порядок при праздновании 80-летия Великой Победы… Я знаю, какая это большая работа и хочу поблагодарить всех, кто её организовал и провел на таком высоком уровне», — сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
Президент России также отметил работу сотрудников МВД при проведении Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», Международного экономического форума «Россия — Исламский мир» и других масштабных мероприятий.