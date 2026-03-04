Мэрия Екатеринбурга показала, как отливают памятник Алексею Балабанову

Для создания макета в мастерской под Екатеринбургом использовали деревянный каркас и 1,5 тонны скульптурного пластилина. Когда модель в величину памятника завершат, ее разберут на детали, и их отольют из бронзы. Затем их установят на каркас и покроют патиной.