«Дежурят истребители». Турист из Самары рассказал о ситуации в ОАЭ 4 марта

Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 28 февраля. США совместно с Израилем объявили о масштабной военной операции против Ирана, что привело к ракетным обстрелам территории ОАЭ и закрытию воздушного пространства над несколькими странами региона. По данным АТОР, в зоне конфликта могли находиться до 50 тысяч российских туристов. В первые дни после атак туристы укрывались в паркингах отелей, многие не могли вылететь домой и жили в аэропортах. Ранее самарский турист Артём Лос рассказывал samara.aif.ru, что в первые часы после ударов люди спускались в подземные убежища, а над отелями в районе Пальма-Джумейра срабатывали системы ПВО.