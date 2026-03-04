«Дежурят истребители». Турист из Самары рассказал о ситуации в ОАЭ 4 марта

Самарский турист Артём Лос, который с начала конфликта на Ближнем Востоке находится в Дубае, вышел на связь с корреспондентом samara.aif.ru.и рассказал об обстановке после серии ракетных атак.
«Напряжение сохраняется».
По словам Артёма, ситуация начала стабилизироваться, но напряжение сохраняется: «Вчера было несколько взрывов. Сегодня всё более-менее утихло», — поделился самарец. Он также отметил, что над городом постоянно дежурят военные самолёты. По информации международных агентств, 3 марта в небе над Дубаем фиксировали полёты истребителей, а системы ПВО продолжают работать в усиленном режиме.
Авиасообщение возобновили.
Рейсы из ОАЭ в Россию постепенно запускают. «Авиасообщение возобновлено, по вылетам всё нормально», — передаёт Артём Лос.
По данным АТОР, с 3 марта началось частичное восстановление полётов. Авиакомпании уже выполняет вывозные рейсы по четырём направлениям: Москва (Внуково), Казань, Екатеринбург и Новосибирск — эти маршруты не требуют пролёта через закрытые зоны Персидского залива.
«Аэрофлот» также запросил слоты на вылеты 4 марта. Пассажиров, чьи рейсы были отменены с 28 февраля по 2 марта, включают в списки в первую очередь. Всего, по информации властей ОАЭ, авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство из которых — между Россией и ОАЭ, были оформлены возвраты более 10 тыс. билетов.
В Минэкономразвития при этом рекомендовали индустрии временно приостановить продажу туров в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт до стабилизации обстановки.
Ситуация остаётся напряжённой.
Вечером 3 марта в Дубае снова прогремели взрывы — серия ударов длилась около 10 минут. Несколько рейсов, следовавших в Дубай, были развёрнуты в воздухе. Автобусы с туристами, которые направлялись в аэропорт, останавливали на подъездах.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 28 февраля. США совместно с Израилем объявили о масштабной военной операции против Ирана, что привело к ракетным обстрелам территории ОАЭ и закрытию воздушного пространства над несколькими странами региона. По данным АТОР, в зоне конфликта могли находиться до 50 тысяч российских туристов. В первые дни после атак туристы укрывались в паркингах отелей, многие не могли вылететь домой и жили в аэропортах. Ранее самарский турист Артём Лос рассказывал samara.aif.ru, что в первые часы после ударов люди спускались в подземные убежища, а над отелями в районе Пальма-Джумейра срабатывали системы ПВО.
Сейчас обстановка постепенно нормализуется, но туристам рекомендуют следить за сообщениями авиакомпаний и не приезжать в аэропорт без подтверждённого времени вылета.