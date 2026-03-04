Колокольцев рассказал о сокращении личного состава МВД в Москве с 1980 года

«Недавно сравнили результаты деятельности столичного главка за 2025 год с результатами 1980 года, когда состоялись московские летние олимпийские игры. Территория Москвы была меньше в три раза, а численность постоянно проживающего населения в полтора раза. При этом количество личного состава на сегодняшний день сократилось, по сути, наполовину — до 64 тысяч человек, с учетом имеющегося некомплекта гораздо больше», — сказал Колокольцев в ходе заседания.