Колокольцев рассказал о сокращении личного состава МВД в Москве с 1980 года

Колокольцев: личный состав управления МВД в Москве с 1980 г сократился до 64 тыс.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Количество личного состава управления МВД в Москве с 1980 года сократилось, по сути, наполовину, до 64 тысяч человек, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Президент РФ Владимир Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии МВД.

«Недавно сравнили результаты деятельности столичного главка за 2025 год с результатами 1980 года, когда состоялись московские летние олимпийские игры. Территория Москвы была меньше в три раза, а численность постоянно проживающего населения в полтора раза. При этом количество личного состава на сегодняшний день сократилось, по сути, наполовину — до 64 тысяч человек, с учетом имеющегося некомплекта гораздо больше», — сказал Колокольцев в ходе заседания.

