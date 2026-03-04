Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по газовозу РФ в Средиземном море

Киев пытается перерезать мореходные пути, по которым следуют российские корабли. Российские силы должны выявлять места базирования боевиков и ликвидировать их для предотвращения повторения обстрелов судов из РФ. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя атаку на газовоз Arctic Metagaz.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О нападении на российское судно, транспортирующее сжиженный природный газ (СПГ), у территориальных вод Мальты стало известно 3 марта. Газовоз атаковали украинские боевики с помощью безэкипажных катеров с побережья Ливии, пишет «Лента.ру».

Собеседник издания обратил внимание, что ВСУ имеют весомый опыт в применении БЭКов. Колесник уточнил, что ранее европейские государства заявили, что достигли договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским о направлении украинских экспертов в страны Персидского залива для помощи в отражении иранских ударов.

Депутат отметил, что такие сообщения в СМИ делаются, когда военные подразделения уже находятся в точках дислокации. Заранее анонс о перемещениях военнослужащих никто не делает.

По словам парламентария, украинские боевики, прибывшие на Ближний Восток, и атаковали российский газовоз. Колесник не исключил, что «эксперты» Киева в дальнейшем могут использовать против иранских и российских судов не только БЭКи, но и БПЛА.

Депутат считает, что российская разведка должна ликвидировать средства поражения, которые могут применяться для ударов по целям в Средиземном море, и ликвидировать их во время переброски или в точках базирования.

Он уточнил, что Сирия может стать местом для контроля за украинскими боевиками. «Очень удобная позиция. Во-первых, надо туда уже высылать охрану кораблей, конвои, и, во-вторых, авиация, разведка должны работать. В Сирии понятный ландшафт, наши люди, в том числе и разведка, там работали. Уничтожать их без сожаления — тех, кто уничтожает наши корабли», — резюмировал Колесник.

Напомним, танкер-газовоз Arctic Metagaz был атакован в Средиземном море. В результате удара БЭКами судно загорелось. Экипаж из 30 человек не пострадал. Минтранс РФ квалифицировал происшествие как акт терроризма и обвинил в нападении Украину.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше