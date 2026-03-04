О нападении на российское судно, транспортирующее сжиженный природный газ (СПГ), у территориальных вод Мальты стало известно 3 марта. Газовоз атаковали украинские боевики с помощью безэкипажных катеров с побережья Ливии, пишет «Лента.ру».
Собеседник издания обратил внимание, что ВСУ имеют весомый опыт в применении БЭКов. Колесник уточнил, что ранее европейские государства заявили, что достигли договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским о направлении украинских экспертов в страны Персидского залива для помощи в отражении иранских ударов.
Депутат отметил, что такие сообщения в СМИ делаются, когда военные подразделения уже находятся в точках дислокации. Заранее анонс о перемещениях военнослужащих никто не делает.
По словам парламентария, украинские боевики, прибывшие на Ближний Восток, и атаковали российский газовоз. Колесник не исключил, что «эксперты» Киева в дальнейшем могут использовать против иранских и российских судов не только БЭКи, но и БПЛА.
Депутат считает, что российская разведка должна ликвидировать средства поражения, которые могут применяться для ударов по целям в Средиземном море, и ликвидировать их во время переброски или в точках базирования.
Он уточнил, что Сирия может стать местом для контроля за украинскими боевиками. «Очень удобная позиция. Во-первых, надо туда уже высылать охрану кораблей, конвои, и, во-вторых, авиация, разведка должны работать. В Сирии понятный ландшафт, наши люди, в том числе и разведка, там работали. Уничтожать их без сожаления — тех, кто уничтожает наши корабли», — резюмировал Колесник.
Напомним, танкер-газовоз Arctic Metagaz был атакован в Средиземном море. В результате удара БЭКами судно загорелось. Экипаж из 30 человек не пострадал. Минтранс РФ квалифицировал происшествие как акт терроризма и обвинил в нападении Украину.