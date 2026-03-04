МВД проверит эффективность автошкол

«В целях усиления контроля за качеством подготовки водителей с мая этого года министерство (внутренних дел РФ — ред.) приступит к реализации полномочий по оценке эффективности деятельности обучающих организаций», — сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ в среду.