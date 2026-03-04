МВД проверит эффективность автошкол

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. С мая МВД РФ преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
«В целях усиления контроля за качеством подготовки водителей с мая этого года министерство (внутренних дел РФ — ред.) приступит к реализации полномочий по оценке эффективности деятельности обучающих организаций», — сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ в среду.
Он отметил, что также будет осуществляться тесное взаимодействие с органами власти на местах по наполнению региональных проектов конкретными мерами по снижению аварийности.