МВД проверит эффективность автошкол

МВД с мая приступит к оценке эффективности автошкол.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. С мая МВД РФ преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«В целях усиления контроля за качеством подготовки водителей с мая этого года министерство (внутренних дел РФ — ред.) приступит к реализации полномочий по оценке эффективности деятельности обучающих организаций», — сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ в среду.

Он отметил, что также будет осуществляться тесное взаимодействие с органами власти на местах по наполнению региональных проектов конкретными мерами по снижению аварийности.

