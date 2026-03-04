Ричмонд
Колокольцев рассказал о снижении числа погибших в ДТП в 2025 году

Колокольцев: число погибших и пострадавших в ДТП сократилось в 2025 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Число погибших и пострадавших в ДТП в России сократилось в 2025 году, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Сократилось количество ДТП, число погибших и пострадавших», — сказал Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

Глава ведомства отметил, что в 2025 году продолжалась информационная пропаганда безопасного вождения. По его словам, было проведено более 160 тысяч мероприятий, в том числе свыше 70 тысяч — в рамках профилактики детского травматизма на дорогах.

Кроме того, он добавил, что в медиапространстве вышло порядка 250 тысяч тематических видеороликов, в интернете размещено 730 тысяч материалов. Колокольцев подчеркнул, что результатом принимаемых мер стало снижение аварийности.

