Задачи МВД имеют общенациональное значение, заявил Путин

Путин: задачи МВД имеют особое общенациональное значение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Решение стоящих перед органами МВД России задач имеет особое общенациональное значение, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии МВД.

«Уважаемые товарищи, решение задач, которые стоят перед органами министерства внутренних дел, практически по всем направлениям, всегда, везде, во все времена было чрезвычайно важным для любой страны. А для нашей страны, для России сегодня с ее бесконечным многообразием и со всем, что происходит на внешнем контуре, важно вдвойне, втройне, приобретает особое общенациональное значение», — сказал Путин в ходе заседания коллегии.