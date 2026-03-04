Ричмонд
В Молдове цены на горючее резко рванули вверх: Стоимость дизельного топлива бьет рекорды — НАРЭ оправдывает их войной на Ближнем Востоке

НАРЭ установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать 5 марта.

Источник: Комсомольская правда

Цены на горючее продолжают дорожать.

Стоимость дизтоплива выросла на 56 банов, а бензин стал дороже на 20 банов.

Советуем заправиться заранее!

.

Вместо сталинского термина «враг народа» в Молдове появился другой — «служит интересам Кремля»: Гросу грозит лишением гражданства тем, кто бросает вызов властям.

Игорь Гросу предупредил граждан страны о последствиях для тех, кто поддерживает враждебные силы и пытается подорвать суверенитет государства (далее…).

Если сайт Кишиневского аэропорта зависнет, значит 4 млн леев потратили напрасно: На что ушли бюджетные деньги — разговор с экспертом.

Эксперт в сфере IT технологий Вячеслав Кунев разъяснил для читателей «КП» в Молдове, что за систему создали для аэропорта Кишинева (далее…).

В новом учебнике для молдавских школьников гитлеровский план «Барбаросса» назван «величайшей военной операцией»: «На самом деле, это великая фашистская операция по уничтожению жителей СССР, все остальное ложь!».

Историк Борис Шаповалов считает, что родителям надо возмущаться, обращаться в парламент, к президенту страны, писать министру, объясняя, что написанное в учебнике — это неправда (далее…).