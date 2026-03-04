Омский врачебно-физкультурный диспансер 75 лет следит за здоровьем спортсменов

В апреле 2026 года врачебно-физкультурный диспансер Омской области отметит 75-летие. За годы работы в учреждении наблюдались тысячи спортсменов, начиная с учебно-тренировочного этапа в школах. Об этом рассказал минздрав региона.
Сегодня БУ ведет более 11-ти тысяч детей и 12-ти тысяч взрослых атлетов. Без медицинского осмотра их не допускают до соревнований. Диспансеризацию организуют каждые 6 месяцев, она позволяет отслеживать динамику показателей здоровья спортсменов.
«Проводятся лабораторные исследования, приемы у кардиолога, невролога, стоматолога, гинеколога, отоларинголога, хирурга, травматолога-ортопеда. Если у ребенка есть противопоказания, оставляем ее на оздоровительном этапе физкультуры», — рассказала завотделением спортивной медицины Лариса Белова.
В последнее время врачи нередко диагностируют у ребят патологии органов зрения и опорно-двигательного аппарата. В 2025 году было выявлено 2 случая у детей и 3 у взрослых, при стойком регрессе зрения рекомендовали смену вида спорта.
Диспансер, среди прочего, обслуживает крупные соревнования, включая Сибирский международный марафон, где дежурят бригады скорой помощи и реанимобиль. Специалисты сопровождают команды ВК «Омичка», ГК «Скиф», БК «Титан», молодежную ХК «Авангард».
Благодаря поддержке регионального минздрава в учреждении появился новый велоэргометр для обследования спортсменов.
Ранее мы рассказали, что привезенного из Таиланда в Омск доктора Коробейникова перевели в неврологию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Бывшей медсестре тубдиспансера отказали в СФР в досрочном выходе на пенсию.