В Башкирии ожидаются снегопады, порывистый ветер и гололедица

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупредил жителей об ухудшении погоды в среду, 5 марта. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, местами умеренный, днем осадки сохранятся локально. На дорогах образуется гололедица. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость 4−9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.