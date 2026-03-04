Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ожидаются снегопады, порывистый ветер и гололедица

Ночью температура на севере опустится до −23 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупредил жителей об ухудшении погоды в среду, 5 марта. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, местами умеренный, днем осадки сохранятся локально. На дорогах образуется гололедица. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость 4−9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в северной половине республики опустится до −13…-18°, при прояснениях до −23°. В южной части региона будет теплее — −7…-12°. Днем столбики термометров покажут −5…-10°. Ночью и утром на отдельных участках трасс видимость из-за снега может снизиться до одного-двух километров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.