В Башкирии ожидаются снегопады, порывистый ветер и гололедица

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупредил жителей об ухудшении погоды в среду, 5 марта. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, местами умеренный, днем осадки сохранятся локально. На дорогах образуется гололедица. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость 4−9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью в северной половине республики опустится до −13…-18°, при прояснениях до −23°. В южной части региона будет теплее — −7…-12°. Днем столбики термометров покажут −5…-10°. Ночью и утром на отдельных участках трасс видимость из-за снега может снизиться до одного-двух километров.
