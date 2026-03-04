Путин отметил личные качества сотрудников МВД

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России отметил личные качества сотрудников ведомства, обеспечивающих порядок в Москве.
Путин подчеркнул, что решение задач, стоящих перед органами МВД РФ, сегодня приобретает особое общенациональное значение.
«Владимир Александрович (Колокольцев, глава МВД России — ред.) в начале своего доклада упомянул о том, что при проведении Олимпийских игр в 1980 году была другая ситуация. Сейчас Москва стала больше, а людей, которые решают стоящие перед ведомством задачи, — меньше. Но зато какие люди. Благодарю вас за службу и желаю успехов», — сказал Путин.