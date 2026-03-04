Путин отметил личные качества сотрудников МВД

«Владимир Александрович (Колокольцев, глава МВД России — ред.) в начале своего доклада упомянул о том, что при проведении Олимпийских игр в 1980 году была другая ситуация. Сейчас Москва стала больше, а людей, которые решают стоящие перед ведомством задачи, — меньше. Но зато какие люди. Благодарю вас за службу и желаю успехов», — сказал Путин.