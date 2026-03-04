Пострадавшего от гранаты полицейского готовят к выписке в БСМП Таганрога

Напомним, правоохранители пострадали в феврале. Стражи порядка зашли для обыска в один из домов в селе Николаевка и встретили 44-летнего мужчину, находившегося в розыске. Он оказал сопротивление и привел в действие взрывное устройство. В итоге сам нарушитель погиб, двое сотрудников полиции с травмами попали в больницу.