Пострадавшего от гранаты полицейского готовят к выписке в БСМП Таганрога

В Таганроге готовится к выписке полицейский, пострадавший от гранаты во время задержания.

Источник: Комсомольская правда

В БСМП Таганрога готовится к выписке полицейский, пострадавший после инцидента с задержанием и взрывом гранаты. Ситуацию 4 марта прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.

— Сотрудник правоохранительных органов после операции остается в ГКБСМП Таганрога, где проходит стационарное лечение. Состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Медперсонал проводит симптоматическую терапию, пострадавший готовится к выписке, — прокомментировали в минздраве Ростовской области.

Еще одного пострадавшего полицейского транспортировали в медицинскую организацию системы МВД России для дальнейшего лечения.

Напомним, правоохранители пострадали в феврале. Стражи порядка зашли для обыска в один из домов в селе Николаевка и встретили 44-летнего мужчину, находившегося в розыске. Он оказал сопротивление и привел в действие взрывное устройство. В итоге сам нарушитель погиб, двое сотрудников полиции с травмами попали в больницу.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ).

