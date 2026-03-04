Ожирение нельзя перерасти, оно только усугубляется, считает эксперт

Она уточнила, что при вступлении ребенка в период подросткового возраста, 11−12,5 лет, в силу биологических законов у него снижается скорость обмена веществ. В этот период его организм начинает экономить энергию для того, чтобы обеспечить последующий линейный рост и развитие внутренних органов, а половые гормоны, которые активно включаются, стимулируют аппетит.