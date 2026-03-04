Стало известно, где энергетики отключат свет 5 и 6 марта

05.03.2026 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (ул. Любимая, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Артельная, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Оптимистов, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Ново-Полевая, ул. Лунная, ул. Театральная, ул. Мирная, ул. Надежды, ул. Планетная, ул. Космическая, ул. Набережная, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Звонкий, пер. Здоровья, пер. 2-й Дальний, пер. Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный, пер. Добрый, проезд 1-й Алексеевский);
05.03.2026 года с 11−00 до 14−00 (местного времени):
Кинельский район:
ж/д ст. Тургеневка (ул. Новая);
05.03.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Красные Ключи.
05.03.2026 с 09−00 до 15−00 (местного времени);
Кинель-Черкасский район:
с. Свободные Ключи (ул. Протяжная, ул. Полевая).
05.03.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):
Борский район:
с. Большое Алдаркино (ул. Советская, ул. Подгорная, ул. Первомайская);
05.03.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Воротнее.
05.03.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кр. Дубки.
05.03.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Лагода.
05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Междуречье);
05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская);
05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Тростянка (ул. Молодёжная, пер. Школьный);
05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хорошенькое (ул. Заречная);
05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Ст. Бинарадка (ул. Фрунзе, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Лесная-1);
05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
д. НовоУрайкино (ул. Мошки, ул. Центральная);
05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозёрки, СДТ СОК.
05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр ул. Комсомольская.
05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Екатериновка (ул. Молодежная);
05.03.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старосемейкино (ул. Лесная, ул. Рабочая, ул. Кооперативная, ул. Дачи);
05.03.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Дорожная).
05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
г. Чапаевск (ул. Солдатская, ул. Текстильщиков, ул. Победы);
05.03.2026 года с 13−00 до 17−00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
г. Чапаевск (ул. Крымская, ул. П. Люпаева, ул. Кутузова).
05.03.2026 года с 11−00 до 13−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновый Солонец (СКП ЛУКА Самарская);
05.03.2026 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Рамено (ул. Каштановая);
05.03.2026 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Висла (ул. Прилесье, ул. Дзержинского);
05.03.2026 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Вязовый Гай (ул. Шоссейная, ул. Зеленая, ул. Южная).
06.03.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):
Борский район:
с. Языково (ул. Молодежная, ул. Садовая).
06.03.2026 года с 8−00 до 17−00 (местного времени):
Борский район:
с. Прожектор (ул. Дачная).
06.03.2026 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):
Кинельский район:
п. Поплавский.
06.03.2026 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):
Кинельский район:
п. Лебяжий.
06.03.2026 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):
Кинельский район:
п. Кругленский.
06.03.2026 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):
Кинельский район:
п. Красная Самарка.
06.03.2026 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Красносамарское (ул. Крестьянская).
06.03.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Красные Ключи.
06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Междуречье);
06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская).
06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Тростянка (ул. Молодёжная, пер. Школьный);
06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хорошенькое (ул. Заречная);
06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Ст. Бинарадка (ул. Фрунзе, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Лесная-1);
06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Н-Урайкино (ул. Мошки, ул. Центральная);
06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозёрки, СДТ СОК.
06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр ул. Комсомольская.
06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Екатериновка (ул. Молодежная);
06.03.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старосемейкино (ул. Лесная, ул. Рабочая, ул. Кооперативная, ул. Дачи);
06.03.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Дорожная).
06.03.2026 года с 11−00 до 16−00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Молгачи (ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Полевая, ул. Молодежная);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.