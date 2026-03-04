Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, где энергетики отключат свет 5 и 6 марта

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» — «Самарские РС» неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

Источник: Reuters

05.03.2026 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Любимая, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Артельная, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Оптимистов, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Ново-Полевая, ул. Лунная, ул. Театральная, ул. Мирная, ул. Надежды, ул. Планетная, ул. Космическая, ул. Набережная, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Звонкий, пер. Здоровья, пер. 2-й Дальний, пер. Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный, пер. Добрый, проезд 1-й Алексеевский);

05.03.2026 года с 11−00 до 14−00 (местного времени):

Кинельский район:

ж/д ст. Тургеневка (ул. Новая);

05.03.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Красные Ключи.

05.03.2026 с 09−00 до 15−00 (местного времени);

Кинель-Черкасский район:

с. Свободные Ключи (ул. Протяжная, ул. Полевая).

05.03.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):

Борский район:

с. Большое Алдаркино (ул. Советская, ул. Подгорная, ул. Первомайская);

05.03.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Воротнее.

05.03.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кр. Дубки.

05.03.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лагода.

05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Междуречье);

05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская);

05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Молодёжная, пер. Школьный);

05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое (ул. Заречная);

05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ст. Бинарадка (ул. Фрунзе, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Лесная-1);

05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

д. НовоУрайкино (ул. Мошки, ул. Центральная);

05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозёрки, СДТ СОК.

05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр ул. Комсомольская.

05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Екатериновка (ул. Молодежная);

05.03.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Лесная, ул. Рабочая, ул. Кооперативная, ул. Дачи);

05.03.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Дорожная).

05.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Солдатская, ул. Текстильщиков, ул. Победы);

05.03.2026 года с 13−00 до 17−00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Крымская, ул. П. Люпаева, ул. Кутузова).

05.03.2026 года с 11−00 до 13−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (СКП ЛУКА Самарская);

05.03.2026 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Каштановая);

05.03.2026 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Висла (ул. Прилесье, ул. Дзержинского);

05.03.2026 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Шоссейная, ул. Зеленая, ул. Южная).

06.03.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):

Борский район:

с. Языково (ул. Молодежная, ул. Садовая).

06.03.2026 года с 8−00 до 17−00 (местного времени):

Борский район:

с. Прожектор (ул. Дачная).

06.03.2026 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Поплавский.

06.03.2026 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Лебяжий.

06.03.2026 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Кругленский.

06.03.2026 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Красная Самарка.

06.03.2026 года с 13−00 до 15−00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Красносамарское (ул. Крестьянская).

06.03.2026 года с 08−00 до 17−00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Красные Ключи.

06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Междуречье);

06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская).

06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Молодёжная, пер. Школьный);

06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое (ул. Заречная);

06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ст. Бинарадка (ул. Фрунзе, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Лесная-1);

06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Н-Урайкино (ул. Мошки, ул. Центральная);

06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозёрки, СДТ СОК.

06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр ул. Комсомольская.

06.03.2026 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Екатериновка (ул. Молодежная);

06.03.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Лесная, ул. Рабочая, ул. Кооперативная, ул. Дачи);

06.03.2026 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Дорожная).

06.03.2026 года с 11−00 до 16−00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Молгачи (ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Полевая, ул. Молодежная);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше