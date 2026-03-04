Каким должен быть белый хлеб в России с 2026 года?

Однако добровольность превращается в обязанность в трех конкретных случаях. Во-первых, если производитель сам указал на упаковке или в рекламе, что его продукция соответствует ГОСТу, — тогда он обязан этому стандарту следовать, чтобы не обманывать покупателя. Во-вторых, если требование работать по ГОСТу прописано в договоре поставки, например, с торговой сетью или госзаказчиком. В-третьих, если на стандарт есть прямая ссылка в техническом регламенте — тогда он становится обязательным для всей отрасли.