Открыты продажи на летние поезда в Крым

Из Москвы будут ходить шесть поездов до Симферополя, в том числе три быстрых. Это фирменный ежедневный № 28/27 «Таврия Экспресс». Также ускоренный с этого года № 18/17 — c 26 апреля он будет курсировать ежедневно, а с 28 мая трижды за четыре дня. И с 27 мая 1 раз в 4 дня по маршруту поезда № 18/17 будет ходить ускоренный двухэтажный поезд № 168/167. Кроме того, в курортный сезон из Москвы пойдут сезонные поезда до Евпатории, Феодосии и Севастополя.