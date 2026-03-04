Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открыты продажи на летние поезда в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. Компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла продажи на летние поезда, сегодня можно купить билеты на 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

«В курортный сезон в направлении полуострова Крым будут курсировать 20 поездов “Таврия”: 11 круглогодичных и 9 сезонных, а также пять беспересадочных групп вагонов», — проинформировали в пресс-службе.

Из Москвы будут ходить шесть поездов до Симферополя, в том числе три быстрых. Это фирменный ежедневный № 28/27 «Таврия Экспресс». Также ускоренный с этого года № 18/17 — c 26 апреля он будет курсировать ежедневно, а с 28 мая трижды за четыре дня. И с 27 мая 1 раз в 4 дня по маршруту поезда № 18/17 будет ходить ускоренный двухэтажный поезд № 168/167. Кроме того, в курортный сезон из Москвы пойдут сезонные поезда до Евпатории, Феодосии и Севастополя.

Из Петербурга в Крым можно будет доехать на трех поездах, они пойдут до Севастополя, Евпатории и Симферополя.

В расписании курортного сезона останутся и круглогодичные поезда из Адлера, Омска и Перми. Также на маршруты вернутся сезонные поезда из Смоленска и Таганрога в Симферополь, из Мурманска и Челябинска в Севастополь. Начнет курсировать новый ежедневный поезд Минеральные Воды — Симферополь.

Также в летний сезон назначены 5 прицепных групп: из Владикавказа, Архангельска, Пскова, Белгорода и по новому маршрута из Оренбурга в Симферополь.

Всего в курортный сезон поезда «Таврия» будут проходить через 48 российских регионов.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше