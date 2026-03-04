Свердловчан будут штрафовать за борщевик

Свердловчан начнут штрафовать за борщевик, растущий на земельных участках. Накануне в силу вступил приказ Минприроды РФ, утверждающий перечень растений, которые несут угрозу биологическому разнообразию и экологической безопасности.
В связи с этим на заседании комиссии по вопросам борьбы с опасными растениями обсудили принятие специальных мер по их выявлению, ограничению и ликвидации.
— Собственники и пользователи земельных участков теперь несут юридическую ответственность за проведение мероприятий по борьбе с распространением указанных инвазивных растений, — сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
К таким растениями относятся: борщевик Сосновского, череда облиственная и ячмень гривастый. При обнаружении на участках этих видов растений должностные лица будут штрафоваться на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, юридические — от 400 до 700 тысяч рублей.