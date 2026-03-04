Ричмонд
В Казани улицу Профсоюзную могут сделать пешеходной

Планируется пересмотреть движение, отдав предпочтение озеленению и возможности пеших прогулок.

Источник: Комсомольская правда

В Казани улица Профсоюзная может быть реконструирована с приоритетом для пешеходов. Об этом на утреннем совещании исполкома города заявил глава администраций Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

По словам Салихова, планируется пересмотреть движение, отдав предпочтение озеленению и возможности пеших прогулок горожан и туристов. Уже началась разработка проекта.

Мэр города Ильсур Метшин инициативу поддержал, назвав ее «новым видением», но подчеркнул, что окончательное решение примут с учетом мнения экспертов по транспорту, градостроительству и безопасности.

Идея превратить Профсоюзную в пешеходную зону обсуждается не впервые. В 2019 году ее предлагал руководитель «ночной мэрии» Артур Хосровян для безопасности посетителей баров и кафе. Однако тогда в комитете по транспорту отказали. Дело в том, что улица считается важным транспортным коридором, связывающим Тихомирнова и Универсиады, и ее перекрытие осложнило бы движение в центре.