В Казани улицу Профсоюзную могут сделать пешеходной

В Казани улица Профсоюзная может быть реконструирована с приоритетом для пешеходов. Об этом на утреннем совещании исполкома города заявил глава администраций Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.
По словам Салихова, планируется пересмотреть движение, отдав предпочтение озеленению и возможности пеших прогулок горожан и туристов. Уже началась разработка проекта.
Мэр города Ильсур Метшин инициативу поддержал, назвав ее «новым видением», но подчеркнул, что окончательное решение примут с учетом мнения экспертов по транспорту, градостроительству и безопасности.
Идея превратить Профсоюзную в пешеходную зону обсуждается не впервые. В 2019 году ее предлагал руководитель «ночной мэрии» Артур Хосровян для безопасности посетителей баров и кафе. Однако тогда в комитете по транспорту отказали. Дело в том, что улица считается важным транспортным коридором, связывающим Тихомирнова и Универсиады, и ее перекрытие осложнило бы движение в центре.