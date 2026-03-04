В Казани улицу Профсоюзную могут сделать пешеходной

Идея превратить Профсоюзную в пешеходную зону обсуждается не впервые. В 2019 году ее предлагал руководитель «ночной мэрии» Артур Хосровян для безопасности посетителей баров и кафе. Однако тогда в комитете по транспорту отказали. Дело в том, что улица считается важным транспортным коридором, связывающим Тихомирнова и Универсиады, и ее перекрытие осложнило бы движение в центре.