Первый вывозной рейс S7 из Дубая приземлился в Новосибирске

Вечером 4 марта в новосибирском аэропорту Толмачёво встретили первый вывозной рейс из Объединённых Арабских Эмиратов. «Первый вывозной рейс из Объединённых Арабских Эмиратов S7 5786 Дубай (DXB) — Новосибирск приземлился в аэропорту Толмачёво в 18.42 по местному времени», — сообщили в S7 Airlines.
На борту находились пассажиры, которые не могли вернуться в Новосибирск в предыдущие дни. Рейс стал первым в серии вывозных, организованных перевозчиком после нормализации воздушного сообщения. Информация о следующих рейсах будет доведена до пассажиров дополнительно.
Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.Читать дальше