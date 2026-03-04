Что соединяет Ормузский пролив?

Экономическое значение пролива связано с объемами транспортируемых через него энергоносителей. По данным Управления энергетической информации США (EIA), ежесуточно через пролив следует около 20 млн баррелей нефти, что эквивалентно примерно 20% мирового потребления нефти. Помимо нефти, через пролив транспортируется около одной пятой (20%) мирового объема СПГ — примерно 11,5 млрд куб. футов в сутки. Основные потоки нефти (около 80−84%) направлены в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Для государств-экспортеров (Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ, Кувейта, Катара и Ирака) функционирование этого маршрута является необходимым условием для доставки товара покупателям. Прерывание судоходства в Ормузском проливе повлечет за собой нарушение цепочек поставок и, как следствие, изменение ценовой конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей. Аналитики предупреждают, что блокада может привести к выводу с рынка более 17 млн баррелей в сутки. Хотя у Саудовской Аравии и ОАЭ есть трубопроводы для обхода пролива, их суммарная пропускная способность (от 3,5 до 6,5 млн баррелей в день) значительно меньше обычного объема прокачки.