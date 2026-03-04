Что соединяет Ормузский пролив?

Ормузский пролив — узкий водный коридор, соединяющий Персидский и Оманский заливы. Через него проходит около 20−25% мирового объема потребляемой нефти, что делает его значимым элементом глобальной системы энергоснабжения.
Ормузский пролив расположен между побережьем Ирана на севере и Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом на юге. Он является единственным морским путем, связывающим акваторию Персидского залива с открытым океаном через Оманский залив и Аравийское море. В силу своего географического положения, пролив выполняет функцию транзитного канала для экспорта углеводородов из стран Персидского залива на международные рынки. Кроме того, через пролив проходят маршруты поставок сжиженного природного газа (СПГ) и других товаров, что определяет его роль в мировой торговле.
Что именно соединяют берега Ормузского пролива?
Пролив соединяет территории Ирана (северное побережье) с Аравийским полуостровом, а именно с анклавом Омана — Мусандамом и северной частью ОАЭ. На гидрографическом уровне он связывает бассейн Персидского залива с акваторией Индийского океана. Через эту акваторию осуществляется сообщение между морскими портами стран залива и основными транспортными маршрутами, ведущими к потребителям в Азии, Европе и других регионах.
Почему этот пролив считают главной нефтяной артерией планеты?
Экономическое значение пролива связано с объемами транспортируемых через него энергоносителей. По данным Управления энергетической информации США (EIA), ежесуточно через пролив следует около 20 млн баррелей нефти, что эквивалентно примерно 20% мирового потребления нефти. Помимо нефти, через пролив транспортируется около одной пятой (20%) мирового объема СПГ — примерно 11,5 млрд куб. футов в сутки. Основные потоки нефти (около 80−84%) направлены в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Для государств-экспортеров (Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ, Кувейта, Катара и Ирака) функционирование этого маршрута является необходимым условием для доставки товара покупателям. Прерывание судоходства в Ормузском проливе повлечет за собой нарушение цепочек поставок и, как следствие, изменение ценовой конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей. Аналитики предупреждают, что блокада может привести к выводу с рынка более 17 млн баррелей в сутки. Хотя у Саудовской Аравии и ОАЭ есть трубопроводы для обхода пролива, их суммарная пропускная способность (от 3,5 до 6,5 млн баррелей в день) значительно меньше обычного объема прокачки.
Какие политические и военные силы сталкиваются в его водах?
Ормузский пролив находится в зоне пересечения интересов нескольких государств. Северное побережье контролируется Ираном, южное — Оманом и ОАЭ. В соответствии с международным правом, а именно Частью III Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в проливах, используемых для международного судоходства, действует режим транзитного прохода. Это означает, что все суда и летательные аппараты пользуются правом беспрепятственного транзитного прохода через пролив, который не может быть затруднен или приостановлен. Однако политическая ситуация в регионе периодически приводит к инцидентам с участием военных и торговых судов. Для обеспечения безопасности судоходства и выполнения международных норм в акватории пролива и прилегающих водах присутствуют военно-морские силы внерегиональных держав, включая США, а также стран региона.