В Москве сократят число госслужащих органов исполнительной власти

В Москве сократят на 15% число госслужащих органов исполнительной власти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. До 1 июня в Москве сократят на 15% число госслужащих органов исполнительной власти и работников ряда подведомственных учреждений, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

На президиуме правительства Москвы были рассмотрены вопросы исполнения бюджета города в январе-феврале текущего года.

Сообщается, что для реализации стратегической программы развития города, обеспечения безусловного выполнения социальных обязательств и финансирования поддержки совместных мероприятий с министерством обороны РФ необходимо решать задачи в рамках сбалансированного бюджета.

«Для этого приняли решение до 1 июня 2026 года сократить на 15 процентов численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции», — говорится в сообщении.