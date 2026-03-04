Джим Керри: сколько ему лет, как изменилась его внешность, карьера и личная жизнь актера

После смерти девушки ее бывший муж Марк Бертон и мать подали на Керри в суд, обвиняя актера в том, что он использовал богатство и статус для незаконного получения и распространения рецептурных лекарств, которые могли способствовать смерти Катрионы. Также они утверждали, что Керри якобы скрывал от Уайт наличие у него инфекций, передающихся половым путем: гепатита А, герпеса и хламидиоза. Актер все обвинения категорически отверг. Оба иска были отклонены судом в 2018 году, и дальнейших разбирательств не последовало.