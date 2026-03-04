Власти Минска сообщили, на каких улицах нельзя проводить работы в течение 3 лет

Генеральный директор «Горремавтодора» Мингорисполкома Максим Белоус пояснил, что капитальный ремонт дорог теперь носит комплексный характер: вместе с проезжей частью приводятся в порядок тротуары и инфраструктура. В частности, на обновленных улицах устанавливают остановочные павильоны нового поколения — оцинкованные, с тонированными стеклами и увеличенной площадью.