Власти Минска сообщили, на каких улицах нельзя проводить работы в течение 3 лет

Власти Минска сообщили, на каких улицах нельзя проводить работы в течение трех лет. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
В столице Беларуси в ходе обновления дорог городские власти переходят на материалы, которые гарантируют долговременную стойкость. Как сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун, при комплексной замене асфальтобетонного слоя доля использования пластиковой разметки достигла 47%.
Генеральный директор «Горремавтодора» Мингорисполкома Максим Белоус пояснил, что капитальный ремонт дорог теперь носит комплексный характер: вместе с проезжей частью приводятся в порядок тротуары и инфраструктура. В частности, на обновленных улицах устанавливают остановочные павильоны нового поколения — оцинкованные, с тонированными стеклами и увеличенной площадью.
Белоус подчеркнул, что как только дорога проходит капремонт и на нее наносится пластиковая разметка, объект попадает под защиту от любых вмешательств.
«Ни одна организация не должна производить никаких видов работ на этой улице в течение трех лет», — заявил руководитель предприятия.
Таким образом, на капитально отремонтированных улицах в ближайшие три года исключены земляные работы, вскрытие асфальта или перекладка коммуникаций, нарушающие целостность нового дорожного покрытия.
