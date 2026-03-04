Вооруженные хулиганы запугивают гуляющих с собаками жителей Ростова

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону начали првоерку после жалоб на вооруженных хулиганов, пугающих владельцев собак. Комментарий поступил от пресс-службы донского главка МВД.
— Выявлена публикация о хулиганских действиях в жилой зоне Суворовского микрорайона. На данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и личности участников инцидента. По результатам проверки примут процессуальное решение, — сообщили в полиции.
Ранее в сети рассказали, что неизвестные на машине якобы стреляют в воздух, запугивая таким образом ростовчан, гуляющих с собаками. При этом обращают внимание даже на тех, кто выводит своих животных на поводке.
