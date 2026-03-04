Петербург усилит борьбу с опасными растениями

Депутаты ЗакСа приняли в первом чтении приняли законопроект по борьбе с борщевиком и другими опасными растениями. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.
Документ предполагает создание перечня «опасных видов инвазивных (чужеродных) растений». Сейчас в Петербурге таких насчитывается около 13. В их числе находится борщевик Сосновского.
Городские власти должны будут выявлять и уничтожать подобные растения.
По словам депутата Всеволода Беликова, отдельные виды борщевика каждый год захватывают до 10% новых территорий.