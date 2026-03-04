Ричмонд
Вывозной рейс «Уральских авиалиний» прибыл в аэропорт Дубая

Вывозной рейс U6 7137 «Уральских авиалиний» прибыл в аэропорт Дубая.

Источник: © РИА Новости

ДУБАЙ, 4 мар — РИА Новости. Вывозной рейс «Уральских авиалиний» U6 7137 прибыл в Международный аэропорт Дубая из Екатеринбурга, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных арабской авиагавани.

«Прибыл», — говорится на онлайн-табло дубайского аэропорта. По данным авиагавани, на вывозной рейс в обратном направлении сейчас идет посадка.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.

