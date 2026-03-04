Вывозной рейс «Уральских авиалиний» прибыл в аэропорт Дубая

ДУБАЙ, 4 мар — РИА Новости. Вывозной рейс «Уральских авиалиний» U6 7137 прибыл в Международный аэропорт Дубая из Екатеринбурга, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных арабской авиагавани.
«Прибыл», — говорится на онлайн-табло дубайского аэропорта. По данным авиагавани, на вывозной рейс в обратном направлении сейчас идет посадка.
В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.Читать дальше