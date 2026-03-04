Ричмонд
4 марта над Омском разволновалась магнитная буря

Синоптики зафиксировали резкий качок геоактивности.

Источник: Комсомольская правда

Первая среда марта-2026 нарушила затяжное геомагнитное затишье, которое наблюдали омичи на стыке весны и зимы. Сегодня, 4 числа, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зарегистрировала резкий скачок штормовой активности: с 3 до 5 баллов.

Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Максимальная за несколько дней мощность фиксировалась в период с 3 часов ночи до 6 часов утра. Напомним, речь идет об уровне G1, когда интенсивность геоколебаний уже способна влиять на работу энергосетей, на поведение мигрирующих животных.

После 6:00 буря постепенно ослабела до двух-, трехбалльных значений.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погода», до конца текущей рабочей недели новых штормовых волнений не предвидится. 5 марта зафиксируют 1−3 балла геоактивности, 6 марта 3−4 балла.

Ранее мы рассказали о мартовском чередовании сильных морозов и потеплений.

