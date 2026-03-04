Жители Азовского района пойдут под суд за столкновение катеров, в котором пострадал пассажир

В октябре 2024 года в Азовском районе Ростовской области произошло столкновение двух маломерных судов. В результате чего один из пассажиров получил тяжкий вред здоровью. Волго-Донская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.
По версии следствия, дончане управляли катерами в темное время суток без включенных сигнально-отличительных огней. Кроме того, судоводители не вели должного наблюдения за окружающей обстановкой в районе речного канала, что и привело к столкновению.
— Уголовное дело направлено в мировой суд Азовского судебного района Ростовской области для рассмотрения по существу, — сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
