Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Азовского района пойдут под суд за столкновение катеров, в котором пострадал пассажир

Волго-Донская транспортная прокуратура направила в суд дело о столкновении маломерных судов.

Источник: Комсомольская правда

В октябре 2024 года в Азовском районе Ростовской области произошло столкновение двух маломерных судов. В результате чего один из пассажиров получил тяжкий вред здоровью. Волго-Донская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.

По версии следствия, дончане управляли катерами в темное время суток без включенных сигнально-отличительных огней. Кроме того, судоводители не вели должного наблюдения за окружающей обстановкой в районе речного канала, что и привело к столкновению.

— Уголовное дело направлено в мировой суд Азовского судебного района Ростовской области для рассмотрения по существу, — сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!