Внучка Каримова рассказала, как хотела сделать интервью с Джабраиловым

Внучка Каримова Тилляева рассказала, что хотела сделать интервью с Джабраиловым.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, блогер Мариам Тилляева рассказала РИА Новости, что планировала в прошлом году сделать интервью с бизнесменом Умаром Джабраиловым, в котором тот хотел рассказать про отношения с моделью Наоми Кэмпбелл.

«Я его пригласила на интервью. Он связал меня с помощниками, с правой рукой. Мы подготовили съемку. Готовились очень долго с редактором, с командой. За час до того, как Умар должен был быть на студии, нам написал его помощник и сказал, что он себя неважно чувствует. Как оказалось, он не пришел на съемку, подвел очень сильно нашу команду», — рассказала Тилляева.

Блогер добавила, что в рамках интервью Джабраилов обещал связаться по телефону с моделью Наоми Кэмпбелл и рассказать об их отношениях. Помимо этого, бизнесмен хотел рассказать о своем конфликте с рэпером Тимати.

«После данной ситуации мы списались с Умаром напрямую один раз. Он пообещал возместить все ущербы за то, что он сорвал съемку, но этого не случилось. Второй раз мы не решились снимать интервью», — сказала блогер.

Тилляева добавила, что соболезнует родным и близким Джабраилова в связи с его гибелью.

Джабраилова 2 марта нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой.