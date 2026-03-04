Внучка Каримова рассказала, как хотела сделать интервью с Джабраиловым

«Я его пригласила на интервью. Он связал меня с помощниками, с правой рукой. Мы подготовили съемку. Готовились очень долго с редактором, с командой. За час до того, как Умар должен был быть на студии, нам написал его помощник и сказал, что он себя неважно чувствует. Как оказалось, он не пришел на съемку, подвел очень сильно нашу команду», — рассказала Тилляева.