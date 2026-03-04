На Урале врачи разбудили пациентов во время операции на мозге

Нейрохирурги продолжали операцию через открытый доступ. Благодаря такой методике была оказана помощь пациентам из Березовского и Новоуральска. Вмешательство было необходимо, так как они страдали от эпилепсии. Один свердловчанин уже выписан из больницы. Второй — продолжает лечение и восстановление.