На Урале врачи разбудили пациентов во время операции на мозге

Городская клиническая больница № 40 Екатеринбурга рассказала об успешном опыте операций на мозге. Во время вмешательства пациентов специально привели в сознание и вывели из медикаментозного сна. Это позволяло оценивать работу мозга в процессе операции. Об этом информирует Минздрав Свердловской области.
Такие манипуляции применяют при патологиях. Например, когда опухоли расположены около речевых, двигательных центров. Пациенты проходили текстовые, визуальные тесты. Они отвечали на 120 — 150 вопросов медиков. Если функции мозга сохранены, то операция продолжается.
— Одновременно с диалогом в режиме «вопрос-ответ» между неврологами и пациентом нейрохирург продолжал свои манипуляции через открытый доступ к мозгу. То есть кости черепа у говорящих пациентов были подняты, — объяснили в ведомстве.
Нейрохирурги продолжали операцию через открытый доступ. Благодаря такой методике была оказана помощь пациентам из Березовского и Новоуральска. Вмешательство было необходимо, так как они страдали от эпилепсии. Один свердловчанин уже выписан из больницы. Второй — продолжает лечение и восстановление.