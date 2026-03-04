Землетрясение в Кишиневе 4 марта 1977-го: Люди выбегали на улицы полуголые, неся в руках детей, шубы и телевизоры

«Да, даже жутко вспомнить, мужу на работе дали бесплатные билеты на концерт в “Октомбрию”. Это ведь было 4 марта как раз был “Мэрцишор”. Детей 9 и 3 лет оставили дома с бабушкой. Возвращались домой, шли по ул. Воссоединения и вдруг закачались и пятиэтажки, начали звенеть, как железные коробки с монетами. Я остановилась, не поняла и говорю мужу: “Голова закружилась”, а муж закричал: “Землетрясение, там дети!” Я сняла туфли и бегом, люди выбегали из подъездов с детьми в одеялах, а мы прорвались на пятый этаж, и с первого этажа слышали крики детей… Жутко вспоминать. Потом во дворе соседка мне говорит: “А ты молодец, успела одеться!” Ну, конечно же, я в “Октомбрию” в ночнушке не пойду. В тот вечер в Румынии погибло более 10 тысяч человек. Это не забывается, а помнится всё до мелочей!».