Эксперт: Иран намеренно атакует страны Персидского залива

Эксперт отметил, что тактика иранских военных заключается в том, чтобы атаковать важные объекты энергетической и промышленной сферы стран Ближнего Востока. «Очевидно, Тегеран делает это умышленно, чтобы сделать цену войны неприемлемой ни для США, ни для западного мира. И заставить арабские монархии максимально активно давить и влиять через своих лоббистов в Вашингтоне и в скорейшем варианте прекратить боевые действия», — уточнил собеседник ИС «Вести».
Ранее СМИ рассказали об успешных ударах Ирана по военным объектам Пентагона в странах Персидского залива. Спутниковые снимки подтвердили, что Тегеран поразил радар раннего обнаружения AN/FPS-132 в Катаре и радары AN/TPY-2, связанные с системами THAAD в ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии.