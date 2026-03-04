Ричмонд
Эксперт: Иран намеренно атакует страны Персидского залива

Иран целенаправленно наносит удары по ключевым объектам промышленной инфраструктуры государств Персидского залива, чтобы максимально увеличить цену военной операции для США. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что тактика иранских военных заключается в том, чтобы атаковать важные объекты энергетической и промышленной сферы стран Ближнего Востока. «Очевидно, Тегеран делает это умышленно, чтобы сделать цену войны неприемлемой ни для США, ни для западного мира. И заставить арабские монархии максимально активно давить и влиять через своих лоббистов в Вашингтоне и в скорейшем варианте прекратить боевые действия», — уточнил собеседник ИС «Вести».

Коротченко отметил, что Иран вынужденно идет на такие шаги при ответе на военную операцию США и Израиля. Он подчеркнул, что Тегеран, при превосходстве Вашингтона и Тель-Авива в военных вопросах, продолжает демонстрировать стойкость и активно вести боевые действия.

Ранее СМИ рассказали об успешных ударах Ирана по военным объектам Пентагона в странах Персидского залива. Спутниковые снимки подтвердили, что Тегеран поразил радар раннего обнаружения AN/FPS-132 в Катаре и радары AN/TPY-2, связанные с системами THAAD в ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии.

