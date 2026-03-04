Эксперт: Иран намеренно атакует страны Персидского залива

Эксперт отметил, что тактика иранских военных заключается в том, чтобы атаковать важные объекты энергетической и промышленной сферы стран Ближнего Востока. «Очевидно, Тегеран делает это умышленно, чтобы сделать цену войны неприемлемой ни для США, ни для западного мира. И заставить арабские монархии максимально активно давить и влиять через своих лоббистов в Вашингтоне и в скорейшем варианте прекратить боевые действия», — уточнил собеседник ИС «Вести».