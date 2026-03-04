Жительница Ростова перевела интернет-знакомым более 2,5 миллионов рублей

В отдел полиции Ростова обратилась 45-летняя местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой мошенников и потеряла 2,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в социальных сетях МВД.
История началась в конце прошлого года. Женщина познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Вскоре они перенесли общение в мессенджер, где он представил ее «сестре» — по его словам, она была успешной трейдершей и зарабатывала на биржевых операциях.
«Сестра» предложила ростовчанке вместе заработать на бирже. Чтобы убедить жертву в своей успешности, она присылала фотографии роскошных домов. Затем помогла открыть счет на фиктивной биржевой платформе.
Дальше женщине устроили видеоконференцию с так называемым «руководителем». Он рассказал о «новогоднем ралли» — якобы особом периоде, когда можно быстро получить большую прибыль. «Руководитель» убедил ее вкладывать крупные суммы.
Чтобы усыпить бдительность, мошенники имитировали пополнение счета женщины виртуальными деньгами. Доверившись аферистам, ростовчанка перевела им более 2,5 миллионов рублей. Деньги были взяты из личных накоплений и займов у родных.
Когда женщина решила вывести «заработанные» деньги, начались проблемы. Злоумышленники стали требовать дополнительные платежи. Поняв, что ее вынуждают брать новые кредиты, женщина проверила информацию об организации в интернете. Там она выяснила, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
