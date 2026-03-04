В Башкирии рождаемость за три года сократилась на 12,6%

На заседании в Курултае, посвященном демографическим проблемам, замминистра здравоохранения Башкирии Роберт Иштуков озвучил тревожные цифры. За последние три года рождаемость в республике упала на 12,6 процента, причем только за минувший год снижение составило 6,2 процента.
Одна из ключевых причин, по его словам, сокращение числа женщин фертильного возраста. В 2020 году их насчитывалось 946 205, сейчас — 927 500.
Эта тенденция напрямую влияет на общую демографическую ситуацию в регионе, уверен чиновник.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.