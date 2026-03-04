Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против актера Трескунова

В связи с этим ведомство направило материалы проверки следователям, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении актера за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Статья предусматривает не только наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, но и лишение свободы сроком до двух лет.