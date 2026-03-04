МЭР рассмотрит помощь туроператорам из фондов персональной ответственности

Накануне Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что направила в Минэкономразвития предложения по поддержке участников туротрасли в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. В частности, было предложено предоставить туроператорам право на использование средств фондов персональной ответственности для покрытия расходов, связанных с аннуляциями, а также с досудебными и судебными претензиями, которые неизбежно возникнут в связи со сложившейся ситуацией.