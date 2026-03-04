Администрация президента сказала, будут ли возрастные ограничения на соцсети в Беларуси

По словам Перцова, о тотальном запрете площадок для подростков 15−16 лет речи не идет. Однако, возможно, стоило бы рассмотреть введение определенных возрастных рамок, аналогичных тем, что уже действуют за рубежом. Влияние цифровых платформ на молодежь, которая, в отличие от старших поколений, почти не обращается к традиционным СМИ, постоянно растет, что делает соцсети эффективным каналом для продвижения той или иной позиции.