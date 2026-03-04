Администрация президента сказала, будут ли возрастные ограничения на соцсети в Беларуси. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на первого заместителя главы Администрации президента Владимира Перцова. Вопрос о возможной блокировке соцсетей журналисты задали ему в рамках коллегии Министерства информации.
По словам Перцова, о тотальном запрете площадок для подростков 15−16 лет речи не идет. Однако, возможно, стоило бы рассмотреть введение определенных возрастных рамок, аналогичных тем, что уже действуют за рубежом. Влияние цифровых платформ на молодежь, которая, в отличие от старших поколений, почти не обращается к традиционным СМИ, постоянно растет, что делает соцсети эффективным каналом для продвижения той или иной позиции.
Кроме того, власти фиксируют риски: через игровые сервисы и социальные сети отмечаются попытки сбора персональных данных, включая запросы сканов паспортов или иных документов у детей. Но сейчас эта информация лишь анализируется для предварительных выводов.
«Принимать регуляционные решения в отношении ограничений по возрасту или каким-то еще параметрам мы пока не собираемся», — заявил Владимир Перцов.
По словам замглавы Администрации президента, реализовать такие меры в Беларуси технически сложно, так как в стране отсутствуют надежные механизмы верификации возраста. Также невозможно гарантированно определить, кто именно скрывается за ником, подчеркнул чиновник.
Перцов также обратил внимание на глобальную трансформацию цифрового пространства, приведя в пример изменения в работе Telegram и TikTok. По его мнению, текущая нестабильность медиаландшафта заставляет задуматься о том, как адаптироваться к новым реалиям.
